Гришин: смотрю все ночные матчи чемпионата мира — пяти часов хватает, чтобы выспаться

Бывший российский футболист Александр Гришин рассказал, что смотрит ночные матчи чемпионата мира — 2026. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде.

«Я смотрю все матчи чемпионата мира. Ночью посмотрел, лёг спать до 11 утра — и вперёд (смеётся). Турнир проходит в своём режиме. Было две сенсации — потери очков у Испании и Португалии. Самое интересное будет, когда начнётся плей-офф. Сейчас после двух туров из групп выйдут первые две сборные. А третий тур будет неинтересным.

По качеству футбола эти игры будут не очень зрелищными. Что тяжёлого посмотреть матчи до шести утра? Потом просто ложишься спать до 11. В моём возрасте хватает пяти часов, чтобы выспаться. Это молодые спят по 10 часов. А тем, кто постарше, хватает и этого. Если людям нравится футбол, они будут смотреть и ночные игры», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.