«Арсеналу» и «Тоттенхэму» интересен Гринвуд, «Марсель» оценивает его в € 80 млн — L'Équipe

«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к крайнему нападающему «Марселя» Мэйсону Гринвуду. Эти клубы могут приобрести 24-летнего вингера нынешним летом. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, «Марсель» оценивает трансферную стоимость английского футболиста в € 80 млн. Бывший клуб Гринвуда «Манчестер Юнайтед» получит 40% от потенциальной продажи игрока. Вингер также интересен «Роме».

Нападающий играет за французскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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