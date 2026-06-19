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«Сыграли трусливо». Гасилин раскритиковал сборную Чехии

«Сыграли трусливо». Гасилин раскритиковал сборную Чехии
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Российский экс-футболист Алексей Гасилин раскритиковал сборную Чехии по футболу за игру на чемпионате мира — 2026. Накануне чехи сыграли вничью с командой ЮАР (1:1). Чехия забила быстрый гол и весь матч удерживала счёт, но в концовке игры южноафриканская команда заработала пенальти и реализовала его.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
ЮАР
1:0 Садилек – 6'     1:1 Мокоена – 83'    

«Чехи сыграли трусливо, они охраняли результат. Они очень плохо готовы физически. К 70‑й минуте были выхолощены. ЮАР — одна из слабейших команд. Чехи били с дальних дистанций, а в итоге получили пенальти за игру рукой. Мексика и Корея в этой группе хотя бы показывали скорости, а тут были пешеходы. Чехи использовали аут в качестве грозного оружия. Единственный плюс сборной ЮАР — то, что ребята из одного домашнего чемпионата, поэтому они достаточно сыгранные, — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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