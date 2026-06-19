«Сыграли трусливо». Гасилин раскритиковал сборную Чехии

Российский экс-футболист Алексей Гасилин раскритиковал сборную Чехии по футболу за игру на чемпионате мира — 2026. Накануне чехи сыграли вничью с командой ЮАР (1:1). Чехия забила быстрый гол и весь матч удерживала счёт, но в концовке игры южноафриканская команда заработала пенальти и реализовала его.

«Чехи сыграли трусливо, они охраняли результат. Они очень плохо готовы физически. К 70‑й минуте были выхолощены. ЮАР — одна из слабейших команд. Чехи били с дальних дистанций, а в итоге получили пенальти за игру рукой. Мексика и Корея в этой группе хотя бы показывали скорости, а тут были пешеходы. Чехи использовали аут в качестве грозного оружия. Единственный плюс сборной ЮАР — то, что ребята из одного домашнего чемпионата, поэтому они достаточно сыгранные, — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».