AS: приоритетный вариант Моуринью для усиления защиты «Реала» — покупка Рубена Диаша

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассматривает центрального защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша в качестве наиболее предпочтительного варианта для усиления обороны. «Сливочные» рассматривали вариант с покупкой португальского футболиста ещё до подписания Ибраима Конате. Об этом сообщает AS.

По информации источника, переход Диаша в испанский гранд является практически невозможным, поскольку «горожане» не намерены продавать лидера своей обороны.

В минувшем сезоне Диаш принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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