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Гришин уверен, что сборная России могла бы выйти с первого места в группе на ЧМ-2026

Гришин уверен, что сборная России могла бы выйти с первого места в группе на ЧМ-2026
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин выразил мнение, что сборная России могла бы выйти с первого места в группе на чемпионате мира — 2026.

«С таким набором команд сборная России сто процентов вышла бы из группы. Но если бы попала к Испании, Франции и Германии — не оказалась бы в плей-офф. А попались бы нам ДР Конго, Кабо-Верде, Саудовская Аравия или Катар — вышли бы с первого места и попали на слабого соперника. Вот в чём вопрос: в какую группу мы бы попали. Если рассматривать 48 команд, наша сборная попала бы в 24 сильнейших», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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