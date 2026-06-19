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Андрей Талалаев: готов подписаться под всем сказанным Мусаевым

Андрей Талалаев: готов подписаться под всем сказанным Мусаевым
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о кадровых возможностях своей команды.

— Помните, зимой я сказал фразу про Кордобу? Вот к ней и приходим. «Краснодар» здорово играл финал Кубка. У них были моменты? Да. Они сильно уступили «Спартаку»? Нет. Но, когда у тебя нет наконечника, который забивает, все усилия команды сходят на нет. Мы очень внимательно проанализировали восемь последних матчей и подготовили руководству отчёт. Кто-то говорил, что мы сдуемся физически или устали психологически.

— Не сдулись?
— Нет. В плане двигательной активности мы, наоборот, прибавляли. Последние 15-30 минут этих восьми матчей играли даже сильнее, чем на старте сезона. Но, к сожалению, уровень исполнителей, которые выходили, не позволял конвертировать эти усилия в очки. Это не только в забитых и пропущенных голах отражается, но и в создании моментов, xG. Мы превзошли почти всех по количеству передач, доставок, единоборств. Я читал ваше интервью с Мусаевым — и готов подписаться под всем сказанным. Очень многие вещи он раскрыл. Вместе с ним вы подняли сильную тему: по количеству мощных стартов и торможений «Краснодар» просел к концу сезона. Мы — напротив, прибавили! Но это всё равно не дало результат. Понятно, что мы не найдём второго Бориско и второго Хиля. И возможностей таких у клуба нет. Мы все вместе — я, спортивный директор, генеральный — очень чётко понимаем политику «Ростеха» как главного акционера клуба и области. С нашей стороны прозвучало пожелание: уменьшить зависимость от лидеров, которые определяют результативность игры. А для этого нужно повысить уровень игроков ротации: а) селекцией, б) тренировочной работой. Поэтому я и говорю, что эти сборы для многих станут сложнее прошлых, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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