Переехавший в США Кирилл Комбаров сравнил уровень футбола в России с МЛС

Бывший футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров сравнил уровень футбола в МЛС с Мир Российской Премьер-Лигой. Комбаров последние несколько лет живёт в США.

— Ты следишь за матчами РПЛ?

— В последнее время? Нет. Год последний, наверное, мало смотрел игр вообще и не сильно следил. Вот я ходил на МЛС один раз, и, честно говоря, не сильно впечатлил уровень футболистов. В России гораздо выше уровень. Мне кажется, лига выше уровнем в России, потому что здесь футбол, блин, казался странным вообще. Они эпизодами играют — 15 минут на взрыве, бегают, открываются, а потом 15 минут просто защитники перекатывают мяч, — сказал Комбаров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.