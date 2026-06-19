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Гави — о смене защитников в «Реале»: так бывает, когда Ямаль играет за «Барселону»

Гави — о смене защитников в «Реале»: так бывает, когда Ямаль играет за «Барселону»
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави отреагировал на переход крайнего защитника Марка Кукурельи в мадридский «Реал».

«Что ж… «Реал» Мадрид в последнее время очень часто меняет крайних защитников! Вот что бывает, когда Ламин Ямаль играет за «Барселону». Он лучший.

Теперь они подписали Кукурелью с целью остановить Ламина. Марк — хороший футболист и соперник», — приводит слова Гави журналист Фабрицио Романо со ссылкой на RAC1 на своей странице в социальной сети X.

«Реал» объявил о переходе 27-летнего футболиста 15 июня. Контракт Кукурельи рассчитан на шесть сезонов — до 2032 года. Испанский защитник находился в системе сине-гранатовых с 2012-го по 2020-й.

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