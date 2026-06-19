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Агент Возиньи оценил ажиотаж в соцсетях вокруг голкипера Кабо-Верде

Агент Возиньи оценил ажиотаж в соцсетях вокруг голкипера Кабо-Верде
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Футбольный агент Адилсон дос Сантос да Круз, представляющий интересы голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, высказался о популярности вратаря на фоне его игры на чемпионате мира — 2026. После встречи 1-го тура группового этапа турнира с Испанией на личных страницах Возиньи в соцсетях увеличилось количество подписчиков до нескольких миллионов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

— Ожидали ли вы такого внимания со стороны болельщиков и публики?
— Знал, что футбольные фанаты ценят подлинные истории и великолепные выступления, но масштаб реакции превзошёл все наши ожидания. Внимание из Бразилии, Европы, Африки, а теперь и России показывает, что футбол по-прежнему ценит самоотверженность, упорство и индивидуальность. Было очень интересно наблюдать за этим, — приводит слова да Круза Odds.ru.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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