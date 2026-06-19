Агент Возиньи оценил ажиотаж в соцсетях вокруг голкипера Кабо-Верде

Футбольный агент Адилсон дос Сантос да Круз, представляющий интересы голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, высказался о популярности вратаря на фоне его игры на чемпионате мира — 2026. После встречи 1-го тура группового этапа турнира с Испанией на личных страницах Возиньи в соцсетях увеличилось количество подписчиков до нескольких миллионов.

— Ожидали ли вы такого внимания со стороны болельщиков и публики?

— Знал, что футбольные фанаты ценят подлинные истории и великолепные выступления, но масштаб реакции превзошёл все наши ожидания. Внимание из Бразилии, Европы, Африки, а теперь и России показывает, что футбол по-прежнему ценит самоотверженность, упорство и индивидуальность. Было очень интересно наблюдать за этим, — приводит слова да Круза Odds.ru.