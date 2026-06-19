Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» нацелился на футболиста сборной Марокко стоимостью от € 70 млн — Sky Sport Germany

«Реал» нацелился на футболиста сборной Марокко стоимостью от € 70 млн — Sky Sport Germany
Комментарии

Мадридский «Реал» является одним из ведущих клубов, заинтересованных в 18-летнем полузащитнике сборной Марокко и «Лилля» Айюбе Буадди. Футболист привлёк дополнительное внимание топ-команд после матча с Бразилией (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

По информации источника, «Лилль» готов рассмотреть предложения о трансфере игрока за € 70+ млн.

В матче с Бразилией Буадди сделал 60 точных передач из 66, а также 87 раз коснулся мяча.

В минувшем сезоне Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
AS: приоритетный вариант Моуринью для усиления защиты «Реала» — покупка Рубена Диаша

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android