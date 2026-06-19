«Реал» нацелился на футболиста сборной Марокко стоимостью от € 70 млн — Sky Sport Germany

Мадридский «Реал» является одним из ведущих клубов, заинтересованных в 18-летнем полузащитнике сборной Марокко и «Лилля» Айюбе Буадди. Футболист привлёк дополнительное внимание топ-команд после матча с Бразилией (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, «Лилль» готов рассмотреть предложения о трансфере игрока за € 70+ млн.

В матче с Бразилией Буадди сделал 60 точных передач из 66, а также 87 раз коснулся мяча.

В минувшем сезоне Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: