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«Огромная потеря». Талалаев высказался о трансфере Андраде в «Зенит»

«Огромная потеря». Талалаев высказался о трансфере Андраде в «Зенит»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о трансфере защитника Кевина Андраде в «Зенит».

— Андраде — большая потеря для «Балтики»?
— Огромная. И больше всего она влияет на формирование коллектива. Андраде был не только носителем идей, одним из капитанов команды, сильным центральным защитником, но и сплачивающим элементом. Человеком, который объединял иностранцев, русских, тренерский и административный штаб. Заменить такого игрока по щелчку пальцев невозможно. Считаю, что по своему потенциалу Кевин может претендовать и на место в сборной Колумбии. Не вижу большой разницы в классе между ним и топами, которые там играют, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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