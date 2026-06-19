«Месси нельзя было удалять». Гасилин — о фоле нападающего в матче ЧМ-2026 с Алжиром

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не заслуживал удаления за фол в первом тайме матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). В первом тайме Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку.

«Месси нельзя было удалять, хотя это красная карточка. Это человек, который собирает стадионы. Он сделал хет‑трик, он величайший. Наслаждайтесь футболом величайшего футболиста. Есть критерии — и удар пришёлся достаточно высоко», — сказал Гасилин в эфире на «Матч ТВ».