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«Месси нельзя было удалять». Гасилин — о фоле нападающего в матче ЧМ-2026 с Алжиром

«Месси нельзя было удалять». Гасилин — о фоле нападающего в матче ЧМ-2026 с Алжиром
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не заслуживал удаления за фол в первом тайме матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). В первом тайме Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Месси нельзя было удалять, хотя это красная карточка. Это человек, который собирает стадионы. Он сделал хет‑трик, он величайший. Наслаждайтесь футболом величайшего футболиста. Есть критерии — и удар пришёлся достаточно высоко», — сказал Гасилин в эфире на «Матч ТВ».

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