Александр Гришин оценил соперников ЦСКА на групповом этапе Кубка России

Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин оценил соперников армейского клуба на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. ЦСКА попал в одну группу с «Локомотивом», «Ростовом» и «Акроном».

«Акрон» — слабая команда. Они поменяли тренера, но это однозначно не конкурент ЦСКА. С «Локомотивом» армейцы будут бороться за первое место и выход из группы Кубка России. А «Ростов» — хорошая команда, что ли? Все знают, какие у них проблемы. Постоянно читаем информацию, что некоторые игроки остаются, а другие уходят из клуба», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.