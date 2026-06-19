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Александр Гришин оценил соперников ЦСКА на групповом этапе Кубка России

Александр Гришин оценил соперников ЦСКА на групповом этапе Кубка России
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин оценил соперников армейского клуба на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. ЦСКА попал в одну группу с «Локомотивом», «Ростовом» и «Акроном».

«Акрон» — слабая команда. Они поменяли тренера, но это однозначно не конкурент ЦСКА. С «Локомотивом» армейцы будут бороться за первое место и выход из группы Кубка России. А «Ростов» — хорошая команда, что ли? Все знают, какие у них проблемы. Постоянно читаем информацию, что некоторые игроки остаются, а другие уходят из клуба», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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