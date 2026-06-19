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«У меня есть любимчики, но…» Талалаев объяснил короткий отпуск «сборников» из «Балтики»

«У меня есть любимчики, но…» Талалаев объяснил короткий отпуск «сборников» из «Балтики»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему игроки, игравшие за сборную России, получили короткий летний отпуск.

«Сборную России смотрел по телефону, не в лучшем качестве. Конечно, поздравил Бевеева с забитым мячом. Дал определённые вводные им с Петровым. У Макса сейчас свадебное путешествие. 10 дней отдыха им предоставил, но сказал: «Как хотите, но чтобы 21-го были на тренировке».

Cейчас понимаю, чего мне не хватало, когда был футболистом. Справедливости. Внутренне противился, когда кому-то делались поблажки. Когда ты понятен и честен перед игроками, всем легче работать. У нас так заведено. Поэтому я сказал: «Да, у вас сократился отпуск, но мне нужно, чтобы 23-го вы вышли и сыграли хотя бы 15-20 минут с «Альтроном».

Пускай это Медиалига. Но сыграют хорошо новички — и что, мне их не ставить на следующие спарринги, с «Волгой» и «Акроном»? А если Бевеев с Петровым эти матчи не сыграют — рискуют потерять место в основе, даже будучи игроками сборной России. Я Бевея предупредил: «Никаких привилегий никому не будет». Он переспросил: «Что, прямо совсем никаких?» Говорю: «Если только чуть-чуть, всё-таки тебе уже за 30» (улыбается). Не скрою: у меня есть любимчики — Петров Илюха, Мендель, Бевеев, Юра Ковалёв. Они заслужили это своей работой, плюс возраст. Но им же больше всех и достаётся! Для новичков будут какие-то поблажки, потому что они ещё не готовы к тем режимам, в которых мы работаем. Но люди, которые прошли с нами одну-две-три предсезонки, уже должны выходить на другой уровень. Для них сборы будут ещё тяжелее, чем раньше», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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