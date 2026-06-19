«У меня есть любимчики, но…» Талалаев объяснил короткий отпуск «сборников» из «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему игроки, игравшие за сборную России, получили короткий летний отпуск.

«Сборную России смотрел по телефону, не в лучшем качестве. Конечно, поздравил Бевеева с забитым мячом. Дал определённые вводные им с Петровым. У Макса сейчас свадебное путешествие. 10 дней отдыха им предоставил, но сказал: «Как хотите, но чтобы 21-го были на тренировке».

Cейчас понимаю, чего мне не хватало, когда был футболистом. Справедливости. Внутренне противился, когда кому-то делались поблажки. Когда ты понятен и честен перед игроками, всем легче работать. У нас так заведено. Поэтому я сказал: «Да, у вас сократился отпуск, но мне нужно, чтобы 23-го вы вышли и сыграли хотя бы 15-20 минут с «Альтроном».

Пускай это Медиалига. Но сыграют хорошо новички — и что, мне их не ставить на следующие спарринги, с «Волгой» и «Акроном»? А если Бевеев с Петровым эти матчи не сыграют — рискуют потерять место в основе, даже будучи игроками сборной России. Я Бевея предупредил: «Никаких привилегий никому не будет». Он переспросил: «Что, прямо совсем никаких?» Говорю: «Если только чуть-чуть, всё-таки тебе уже за 30» (улыбается). Не скрою: у меня есть любимчики — Петров Илюха, Мендель, Бевеев, Юра Ковалёв. Они заслужили это своей работой, плюс возраст. Но им же больше всех и достаётся! Для новичков будут какие-то поблажки, потому что они ещё не готовы к тем режимам, в которых мы работаем. Но люди, которые прошли с нами одну-две-три предсезонки, уже должны выходить на другой уровень. Для них сборы будут ещё тяжелее, чем раньше», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.