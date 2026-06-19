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Ламин Ямаль выразил надежду, что сборная Испании дойдёт до финала ЧМ-2026

Ламин Ямаль выразил надежду, что сборная Испании дойдёт до финала ЧМ-2026
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Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль выразил надежду, что испанская команда доберётся до финала чемпионата мира — 2026. В матче 1-го тура группового этапа турнира испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде. В воскресенье, 21 июня, Испания сыграет во 2-м туре с Саудовской Аравией.

«В воскресенье мы поедем за победой, конечно же, покажем свой стиль игры и продемонстрируем, кто мы есть. Вместе преодолеем всё. Я также уверен, что мы будем все вместе 19 июля (в этот день состоится финал чемпионата мира — 2026. — Прим. «Чемпионата»). До скорой встречи, всем привет!» — приводит слова Ямаля известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

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