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Андрей Талалаев высказался о задаче «Балтики» на следующий сезон

Андрей Талалаев высказался о задаче «Балтики» на следующий сезон
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о задаче калининградского клуба на следующий сезон. Руководство Калининградской области ранее обозначило цель для «Балтики» — это борьба за медали.

— Губернатор Калининградской области сформулировал задачу: борьба за медали. Не слишком высокая планка ожиданий?
— Я стараюсь не комментировать слова — даже таких серьёзных людей, как губернатор Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных (улыбается). Давайте идти поэтапно. Если мы повторим результат в 46 очков или чуть-чуть превзойдём его, это уже будет большим достижением для «Балтики». Я всё время говорю: очки определяются качеством — тренировочной работы и игры. Качество игры моих футболистов осенью превзошло мои ожидания и нашло отражение в очковых показателях. «Балтика» — единственная команда лиги, которая никому не проиграла за сезон больше, чем в один мяч. Понятно, что на каком-то этапе нам всем захотелось поучаствовать в этой медальной гонке — аппетит приходит во время еды. Но давайте откровенно: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», на каком-то этапе «Динамо» превосходили нас — по качеству исполнителей и, соответственно, игры в определённых фазах. Это было, и это стоит признать.

В этом сезоне мы ориентировались на 35-40 очков. То, что мы набрали 46, — заслуга ребят. Не зря говорят, что на построение команды нужно три года. Мы начали этот процесс в первой лиге. Когда меня спрашивают: «Какое место займёте?» — я никому не отвечаю, ни руководителям, ни журналистам, ни даже дома в семье. Надо отталкиваться от собственных возможностей. 46 очков — это уже была планка для следующего сезона. Но чтобы её повышать, команда должна постоянно развиваться. Это не значит, что каждое трансферное окно нужно продавать трёх-четырёх лидеров и брать других. Больше всего меня сейчас тревожит даже не вопрос усиления, а сохранение стабильности и конкурентоспособности коллектива. У нас есть запросы практически на всех футболистов стартового состава. И это не только игроков касается», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Мир РПЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.

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