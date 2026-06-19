Андрей Талалаев объяснил трудности адаптации Сауся в «Спартаке»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил трудности адаптации полузащитника Владислава Сауся в «Спартаке». Он перебрался из калининградского клуба в стан красно-белых прошлой зимой.

«Трети чемпионата для серьёзных выводов мало. Понятно, что на адаптацию Влада повлияли более высокий уровень конкуренции и повреждение. У Сауся и раньше были кое-какие проблемы с голеностопом, иногда играл на обезболивающих, мы давали ему паузы. А в «Спартаке» он выпал из-за травмы на несколько матчей. Если же говорить более глобально, многое зависит от мотивации, задач, которые ставят перед собой ребята», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.