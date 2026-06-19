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Талалаев: ещё пять лет назад я сказал, что Мелкадзе — футболист без слабых мест

Талалаев: ещё пять лет назад я сказал, что Мелкадзе — футболист без слабых мест
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о прогрессе российского нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в сезоне-2025/2026.

«Очень рад за Мелкадзе. То, что я говорил пять лет назад, он реализует сейчас. Ещё тогда сказал, что это футболист без слабых мест. Единственное, что его сдерживало, — ментальность. Я и хвалил Георгия, и ругал, и устраивал конфликты, но достучаться, к сожалению, не сумел. Видимо, ему нужно было дойти до команды, не знаю какого уровня в Грузии, чтобы вернуться и начать доказывать свою состоятельность. Теперь он привёл вес в норму, стал более профессиональным — и играет, забивает, привлекается в сборную. Продолжаю считать, что Серёга Пряхин, Осипов и Стефанович тоже способны дорасти до национальной команды. Реализуются они или нет — зависит от многого. Наш тренерский штаб не сумел их полностью раскрыть, но я им всем желаю удачи», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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