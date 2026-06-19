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США — Австралия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

США — Австралия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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Сегодня, 19 июня, состоится матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Австралии. Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. В качестве главного арбитра выступит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
1-й тайм
1 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11'    

Стартовые составы команд.

США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пепи.

Австралия: Бич, Итальяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.

В 1-м туре группы D сборная США разгромила Парагвай (4:1), а Австралия обыграла Турцию (2:0). В заключительном туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия— с Парагваем (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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