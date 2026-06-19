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Эдин Джеко — четвёртый полевой футболист старше 40 лет, сыгравший на чемпионате мира

Эдин Джеко — четвёртый полевой футболист старше 40 лет, сыгравший на чемпионате мира
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Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко принял участие в матче 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года со Швейцарией (1:4). Таким образом, он стал четвёртым полевым игроком старше 40 лет, принявшим участие в ЧМ. На момент встречи возраст форварда достиг 40 лет и 93 дней. Об этом сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

Ранее подобное достижение покорилось камерунцу Роже Милле (42 года) на турнире в 1994 году, а также португальцу Криштиану Роналду (41) и хорвату Луке Модричу (40 лет и 282 дня) на нынешнем чемпионате мира.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня). Швейцария в 3-м туре сыграет с Канадой (24 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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