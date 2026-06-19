«Мы хотим стать чемпионами». Нико Уильямс — о цели сборной Испании на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс заявил, что команда по‑прежнему намерена выиграть главный трофей чемпионата мира — 2026.

«Чемпионат мира очень длинный, а мы хотим стать чемпионами. Будем спокойно работать. Я совершенно уверен, что уже в следующем матче вы увидите другую версию нашей команды», – приводит слова футболиста Marca.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 испанцы сыграли вничью со сборной Кабо‑Верде (0:0).

Следующая игра сборной Испании состоится 21 июня. Команда встретится с Саудовской Аравией в Атланте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.