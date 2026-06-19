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«Мы хотим стать чемпионами». Нико Уильямс — о цели сборной Испании на ЧМ-2026

«Мы хотим стать чемпионами». Нико Уильямс — о цели сборной Испании на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Испании Нико Уильямс заявил, что команда по‑прежнему намерена выиграть главный трофей чемпионата мира — 2026.

«Чемпионат мира очень длинный, а мы хотим стать чемпионами. Будем спокойно работать. Я совершенно уверен, что уже в следующем матче вы увидите другую версию нашей команды», – приводит слова футболиста Marca.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 испанцы сыграли вничью со сборной Кабо‑Верде (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Следующая игра сборной Испании состоится 21 июня. Команда встретится с Саудовской Аравией в Атланте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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