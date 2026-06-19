Футболист «Зенита» Густаво Мантуан: болею за Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на ЧМ-2026

Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как поддерживает сборную своей страны на чемпионате мира — 2026. В 1-м туре группы C «селесао» сыграли вничью с командой Марокко (1:1). 20 июня бразильцы встретятся с Гаити, а 25 июня — с Шотландией.

— Что скажете про сборную Бразилии на чемпионате мира?

— Искренне болею за Бразилию. К сожалению, игра с Гаити здесь начинается поздно, в три часа утра, но я думаю, что смогу её посмотреть. Болею всем сердцем и желаю сборной удачи, здесь больше нечего добавить.

— За Луиса Энрике и Дугласа Сантоса переживаете особенно?

— Да, конечно, я очень болею за Дугласа и Луиса. Дуглас играет в стартовом составе, а Луис выходит на замену, думаю, у обоих невероятный потенциал. И я очень надеюсь, что они справятся и смогут принести нам шестой титул чемпионов мира! — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба с берегов Невы.