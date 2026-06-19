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Футболист «Зенита» Густаво Мантуан: болею за Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на ЧМ-2026

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан: болею за Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на ЧМ-2026
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Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как поддерживает сборную своей страны на чемпионате мира — 2026. В 1-м туре группы C «селесао» сыграли вничью с командой Марокко (1:1). 20 июня бразильцы встретятся с Гаити, а 25 июня — с Шотландией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

— Что скажете про сборную Бразилии на чемпионате мира?
— Искренне болею за Бразилию. К сожалению, игра с Гаити здесь начинается поздно, в три часа утра, но я думаю, что смогу её посмотреть. Болею всем сердцем и желаю сборной удачи, здесь больше нечего добавить.

— За Луиса Энрике и Дугласа Сантоса переживаете особенно?
— Да, конечно, я очень болею за Дугласа и Луиса. Дуглас играет в стартовом составе, а Луис выходит на замену, думаю, у обоих невероятный потенциал. И я очень надеюсь, что они справятся и смогут принести нам шестой титул чемпионов мира! — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба с берегов Невы.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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