Канада — первая команда не из Европы или Южной Америки, забившая пять голов в матче ЧМ

Сборная Канады разгромила национальную команду Катара со счётом 6:0 в матче 2-го тура группы В чемпионата мира 2026 года. Таким образом, «кленовые листья» стали первой командой не из Европы или Южной Америки, забившей пять и более голов в одной встрече ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJack в социальной сети X.

После этой встречи Канада набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B. Швейцария с таким же количеством очков занимает на второе место. Босния и Герцеговина и Катар набрали по одному очку и занимают третье и четвёртое места соответственно.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня). Швейцария в 3-м туре сыграет с Канадой (24 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.