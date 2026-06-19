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Канада — первая команда не из Европы или Южной Америки, забившая пять голов в матче ЧМ

Канада — первая команда не из Европы или Южной Америки, забившая пять голов в матче ЧМ
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Сборная Канады разгромила национальную команду Катара со счётом 6:0 в матче 2-го тура группы В чемпионата мира 2026 года. Таким образом, «кленовые листья» стали первой командой не из Европы или Южной Америки, забившей пять и более голов в одной встрече ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJack в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

После этой встречи Канада набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B. Швейцария с таким же количеством очков занимает на второе место. Босния и Герцеговина и Катар набрали по одному очку и занимают третье и четвёртое места соответственно.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня). Швейцария в 3-м туре сыграет с Канадой (24 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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