Главный тренер Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал невыход Эндрика в матче с Марокко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие нападающего команды Эндрика в составе на первый матч сборной на ЧМ-2026. Встреча Бразилии и Марокко закончилась со счётом 1:1. 19-летний нападающий был в заявке команды на матч, но не вышел на поле.

«Вижу все комментарии. Это была первая игра, было достаточно много конкуренции, это вполне нормально.

Эндрик не вышел в стартовом составе… Но есть ещё 15 человек, не вышедших в старте», — приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо в социальной сети X.

В следующих турах группового этапа турнира Бразилия сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).