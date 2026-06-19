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Футболист «Зенита» Мантуан: всегда рад встрече с одноклубниками, наша команда — как семья

Футболист «Зенита» Мантуан: всегда рад встрече с одноклубниками, наша команда — как семья
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Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал возвращение к тренировкам с командой после отпуска.

— С каким настроением приехали на сбор после отпуска?
— Конечно, концовка прошлого сезона была очень эмоциональной, ведь мы стали чемпионами, но это уже история. Теперь пора сосредоточиться на этом сезоне, чтобы мы смогли вернуться и снова вывести «Зенит» на вершину.

— Медосмотр — вещь традиционная. Но есть ли что-то, что нравится в нём меньше всего?
— Ох, не знаю, мне кажется, все процедуры в целом немного скучные (смеётся). Но мы это делаем, потому что понимаем, что это важно. Наверное, самое неприятное для меня — это голод, ведь нам нужно рано проснуться и потом долго ничего не есть. Вот это самое плохое.

— Были рады увидеться с партнёрами по команде?
— Да, конечно, очень приятно их видеть. Некоторые были у меня на свадьбе, а с Джоном Джоном и Педро мы не виделись целый месяц. Всегда рад встрече, ведь наша команда — буквально как семья, — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба с берегов Невы.

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