Александр Мостовой рассказал о рождении сына

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в эфире шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» сообщил о рождении сына и поздравлениях от Роберто Карлоса.

«После игры Бразилии и Марокко списывались с Роберто Карлосом, и он меня поздравил с рождением сына, родившегося полтора месяца назад. Я ему отправил фотографию [сына], а он мне ответил: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать!» — рассказал Мостовой.

В новом шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» с ведущим Денисом Алхазовым главными героями выступают Мостовой и Сергей Игнашевич. Каждую неделю эксперты будут обсуждать пять самых жарких событий ЧМ-2026. А решит, кто был убедительнее в доводах, приглашённый гость. В первом выпуске им стал комик, руководитель медийного клуба «10» Игорь Джабраилов.