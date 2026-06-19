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Александр Мостовой рассказал о рождении сына

Александр Мостовой рассказал о рождении сына
Александр Мостовой
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в эфире шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» сообщил о рождении сына и поздравлениях от Роберто Карлоса.

«После игры Бразилии и Марокко списывались с Роберто Карлосом, и он меня поздравил с рождением сына, родившегося полтора месяца назад. Я ему отправил фотографию [сына], а он мне ответил: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать!» — рассказал Мостовой.

В новом шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» с ведущим Денисом Алхазовым главными героями выступают Мостовой и Сергей Игнашевич. Каждую неделю эксперты будут обсуждать пять самых жарких событий ЧМ-2026. А решит, кто был убедительнее в доводах, приглашённый гость. В первом выпуске им стал комик, руководитель медийного клуба «10» Игорь Джабраилов.

Шоу «Кто здесь Царь»

Шоу «Кто здесь Царь»

Фото: Шоу «Кто здесь Царь»

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Новости. Футбол
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