«Рад, что так получилось». Ерохин — о продлении контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми.

— Ещё в конце сезона говорил, что ещё как минимум сезон хотел бы поиграть. Конечно, в «Зените». Рад, что так и получилось. Сил и желания много. Глядя на некоторых игроков на чемпионате мира, лишний раз убеждаюсь, что сейчас в футболе возраст не имеет решающего значения.

— Раз об этом заговорили — какое впечатление на ЧМ-2026 оставляют 41-летний Роналду и 39-летний Месси?

— В хороший ряд вы меня поставили (улыбается). Если серьёзно, результаты у Португалии и Аргентины на старте турнира немного разные, но видно, что физическое состояние у Месси и Роналду на максимально высоком уровне. Особенно у Месси. Но и у Криштиану, который не так ярко начал, всё ещё может в дальнейшем поменяться, — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».