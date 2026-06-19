«Кубань» пропустит сезон во Второй лиге из-за проблем с лицензированием

Краснодарская «Кубань» на официальном сайте опубликовала сообщение о трудностях с получением лицензии для участия в следующем розыгрыше Второй лиги.

«Дорогие болельщики! В связи со сложившейся ситуацией и сложностями при прохождении лицензирования на текущий сезон, профессиональный футбольный клуб «Кубань» не примет участия в предстоящем первенстве Второй лиги А сезона-2026/2027.

Торопимся вас успокоить: ПФК «Кубань» продолжит свою жизнь и деятельность!

Жёлто-зелёные не исчезают с футбольной карты страны — мы берём необходимую паузу для перезагрузки. В этот период наше главное внимание будет приковано к молодёжной команде. «Кубань-М», полностью сформированная из воспитанников регионального центра РФС ПФК «Кубань», продолжит защищать цвета клуба в Высшей лиге чемпионата Краснодарского края 2026 года.

Молодым жёлто-зелёным как никогда нужна ваша мощная поддержка на футбольных полях нашего края! Уже осенью «Кубань» возобновит полноценную работу на профессиональном уровне. Клуб начнёт активное формирование состава новой команды для участия во Второй лиге «Б», старт которой запланирован на март 2027 года.

Мы разделяем ваши чувства и понимаем, насколько непросто принимать такие новости. Однако на данном этапе это единственный шаг, который позволит клубу сохранить структуру и двигаться дальше. При поддержке администрации Краснодарского края мы делаем всё необходимое для скорейшего и уверенного возвращения.

«Кубань» — это больше, чем команда. Это семья! Вместе мы преодолеем временные трудности и начнём новый путь!» — сказано в сообщении южан.

По итогам прошлого сезона кубанцы заняли последнее, 10-е место, в турнирной таблице второго этапа дивизиона «А» группы «Серебро».