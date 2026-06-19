Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс — о Ламине Ямале: у него есть всё, чтобы стать лучшим

Нико Уильямс — о Ламине Ямале: у него есть всё, чтобы стать лучшим
Комментарии

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Нико Уильямс высказался о будущем своего одноклубника и товарища по национальной команде Ламина Ямаля. В своём первом матче на ЧМ-2026 сборная Испания сыграла с Кабо-Верде. Матч закончился со счётом 0:0, Ямаль вышел на 71-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Ламин Ямаль — экстраординарный игрок, мировая суперзвезда! У него есть всё, чтобы стать лучшим, если он им ещё не является.

Надеюсь, он продолжит находить свой ритм и проводить больше матчей, потому что в таком случае мы увидим его лучшую версию», — приводит слова Уильямса аккаунт Actu Foot в социальной сети X.

В следующих турах группового этапа турнира Испания встретится с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Кабо-Верде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android