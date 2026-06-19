Нико Уильямс — о Ламине Ямале: у него есть всё, чтобы стать лучшим

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Нико Уильямс высказался о будущем своего одноклубника и товарища по национальной команде Ламина Ямаля. В своём первом матче на ЧМ-2026 сборная Испания сыграла с Кабо-Верде. Матч закончился со счётом 0:0, Ямаль вышел на 71-й минуте.

«Ламин Ямаль — экстраординарный игрок, мировая суперзвезда! У него есть всё, чтобы стать лучшим, если он им ещё не является.

Надеюсь, он продолжит находить свой ритм и проводить больше матчей, потому что в таком случае мы увидим его лучшую версию», — приводит слова Уильямса аккаунт Actu Foot в социальной сети X.

В следующих турах группового этапа турнира Испания встретится с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).