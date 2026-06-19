Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Спартак» хочет продлить контракт с 39-летним Довбней

Источник: «Спартак» хочет продлить контракт с 39-летним Довбней
Комментарии

Московский «Спартак» хочет продлить сотрудничество с опытным вратарём Александром Довбней. Об этом сообщает интернет-портал Metaratings.

Согласно сведениям источника, руководители московского клуба в ближайшее время обсудят с 39-летним голкипером вариант продления контракта. Действующее соглашение сторон рассчитано до конца июня 2026 года.

Напомним, в июле 2024 года в возрасте 37 лет Александр Довбня перешёл из ярославского «Шинника» в «Спартак», подписав контракт на правах свободного агента. С тех пор он сыграл за красно-белых лишь 19 минут в рамках одного матча.

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
Андрей Талалаев объяснил трудности адаптации Сауся в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android