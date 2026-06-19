Источник: «Спартак» хочет продлить контракт с 39-летним Довбней

Московский «Спартак» хочет продлить сотрудничество с опытным вратарём Александром Довбней. Об этом сообщает интернет-портал Metaratings.

Согласно сведениям источника, руководители московского клуба в ближайшее время обсудят с 39-летним голкипером вариант продления контракта. Действующее соглашение сторон рассчитано до конца июня 2026 года.

Напомним, в июле 2024 года в возрасте 37 лет Александр Довбня перешёл из ярославского «Шинника» в «Спартак», подписав контракт на правах свободного агента. С тех пор он сыграл за красно-белых лишь 19 минут в рамках одного матча.

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России.