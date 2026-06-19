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Талалаев — о своём отсутствии: моему помощнику этот стресс стоил проблем со здоровьем

Талалаев — о своём отсутствии: моему помощнику этот стресс стоил проблем со здоровьем
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как на команде сказалось его отсутствие. Наставник пропускал часть минувшего сезона чемпионата России из-за операции на ЖКТ.

– Как на команде отразился ваш больничный?
– Мы все понимаем, что это повлияло на результативность. Но это не один-единственный и не определяющий фактор. В футболе не бывает так: дал в недельном цикле запредельную нагрузку — и в ближайшем матче команда полетела. Как правило, происходит наоборот. Большие нагрузки дают отложенный эффект. Поэтому и результат моего отсутствия проявился позже. А эти 20 дней они вытащили. Правда, моему помощнику Юре Нагайцеву этот стресс стоил серьёзных проблем со здоровьем… Уходя, я сказал: «Не дай бог вы свалитесь с четвёртого места…» — и пацаны его удержали. Потом уже мы вместе опустились вниз. Не хочу ни на кого перекладывать ответственность — мы все вместе не смогли добиться идеального результата. Я на каждом послематчевом собрании говорил футболистам: «У меня к вам ноль претензий. Единственная проблема — не забиваете», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Мир РПЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.

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