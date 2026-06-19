Хорен Байрамян покинул «Ростов»

Пресс-служба «Ростова» объявила об уходе из клуба полузащитника Хорена Байрамяна. Игрок присоединится к екатеринбургскому «Уралу».

«Сегодня мы говорим «до свидания» человеку, чьё имя навсегда вписано в историю донского футбола. Полузащитник Хорен Байрамян покидает «Ростов» в связи с завершением действия контракта. Он продолжит свою игровую карьеру в «Урале».

Хорен пришёл в нашу молодёжную команду ещё в далёком 2011 году. За эти 15 лет он прошёл с клубом абсолютно всё: взлёты, падения, исторические еврокубковые матчи и яркие победы. В футболке «Ростова» Байрамян провёл 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 передачами.

Мы от всего сердца благодарим Хорена за всё. Желаем огромной удачи в дальнейшей игровой карьере. Спасибо, легенда!» — сообщает телеграм-канал «Ростова».