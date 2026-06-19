Иньяки Пенья покинет «Барселону» — Jijantes

27-летний голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья покинет каталонцев в летнее трансферное окно, сообщает Jijantes.

По данным источника, испанский вратарь близок к переходу в греческий «Панатинаикос», так как переговоры между клубами значительно продвинулись. Ожидается, что сумма трансфера составит около € 3 млн.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2029 года, однако клуб готов отпустить игрока бесплатно, сохранив пункт о доле от будущей продажи.

Иньяки Пенья — воспитанник «Барселоны». За каталонцев он провёл 45 матчей, пропустил 64 гола и 10 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне Пенья выступал на правах аренды за «Эльче».