Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Челси» Демба Ба стал спортивным директором «Гавра»

Экс-нападающий «Челси» Демба Ба стал спортивным директором «Гавра»
Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Сенегала Демба Ба назначен на пост спортивного директора французского «Гавра». Об этом сообщается на официальном сайте тёмно-синих.

Демба Ба является воспитанником французского футбола. На взрослом уровне бывший футболист выступал за «Хоффенхайм», «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Челси», «Бешикташ» и ряд других команд.

На протяжении своей истории «Гавр» по одному разу брал Кубок и Суперкубок Франции, а также шесть раз становился победителем Лиги 2. По итогам прошлого сезона тёмно-синие заняли 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Материалы по теме
«Марсель» может быть исключён из еврокубков на грядущий сезон — L'Equipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android