Экс-нападающий «Челси» Демба Ба стал спортивным директором «Гавра»

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Сенегала Демба Ба назначен на пост спортивного директора французского «Гавра». Об этом сообщается на официальном сайте тёмно-синих.

Демба Ба является воспитанником французского футбола. На взрослом уровне бывший футболист выступал за «Хоффенхайм», «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Челси», «Бешикташ» и ряд других команд.

На протяжении своей истории «Гавр» по одному разу брал Кубок и Суперкубок Франции, а также шесть раз становился победителем Лиги 2. По итогам прошлого сезона тёмно-синие заняли 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.