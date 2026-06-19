«Забавно было слышать про «игры разума» и подколки «Зенита». Талалаев — о кепке «Чемпионы»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о кепке с надписью «Чемпионы-2025», которую специалист надел во время матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Психологию сложнее всего изменить. Чего не хватает нам, это умения играть каждый новый матч вне зависимости от результата предыдущего. В больших клубах просто забывают прошедшую игру и выходят на следующий тур с посылом: мы всё равно лучшие и можем всё. Мои футболисты только идут к этому. В каждом матче они играют с запредельной отдачей. Кто-то говорит про «Зенит»: вот они мучаются. Они не мучаются. Почему «Зенит» забил больше всех мячей в концовках? Первое — уровень исполнителей в запасе, второе — сохранение баланса в атаке на протяжении всех 90 минут. Что бы ни происходило на поле, они продолжают играть в свой футбол, это заслуга Семака. Если мы сейчас сможем подтянуть уровень скамейки, думаю, нам будет чуть полегче в этом плане. Кстати, по поводу бейсболки, которую я надевал на матч с «Зенитом». Забавно было слышать про какие-то «игры разума» и попытки подколоть «Зенит». Ребята, посмотрите фотографии с турецких сборов! У меня была чёрная кепка — она выцвела. После этого я надевал на игры белую. В чемодан помещается фиксированный набор формы — семь бейсболок не поместится. Какая лежала, такую и надел», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Мир РПЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.