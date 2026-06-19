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Президент ФИФА и премьер-министр Канады расписались на флаге России на ЧМ-2026

Президент ФИФА и премьер-министр Канады расписались на флаге России на ЧМ-2026
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Во время матча Канада — Катар российский болельщик Антон Шаповалов взял автографы на российском флаге у президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни. Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

«Я из Москвы. «Нулёвка» — это наша компания друзей, небольшой фан-клуб сборной России. С 2014 года вместе путешествуем по всем матчам сборной. Вчера были на игре Канада — Катар. Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли сфоткаться — он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались», — рассказал Шаповалов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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