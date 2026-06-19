Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер Мексики Агирре рассказал, какую цель он поставил перед командой

Главный тренер Мексики Агирре рассказал, какую цель он поставил перед командой
Комментарии

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре рассказал, какой цели он хочет добиться со своей командой. После победы над Южной Кореей во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (1:0), Мексика заняла первое место в группе A и стала первой командой, вышедшей в плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

«Сейчас мы занимаем 11-е место, а раньше были на 13-м. Хочу войти в десятку лучших в мире, это было бы здорово для нас», – приводит слова Агирре Globo.

На момент начала турнира Мексика занимала 14-е место в рейтинге ФИФА. После двух побед команда находится на 11-м месте, имея 1721,78 очка. В последнем туре группового этапа турнира она сыграет с Чехией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Главное с ЧМ-2026 на 19 июня: историческая победа Канады, Мексика вышла в плей-офф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android