Главный тренер Мексики Агирре рассказал, какую цель он поставил перед командой

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре рассказал, какой цели он хочет добиться со своей командой. После победы над Южной Кореей во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (1:0), Мексика заняла первое место в группе A и стала первой командой, вышедшей в плей-офф турнира.

«Сейчас мы занимаем 11-е место, а раньше были на 13-м. Хочу войти в десятку лучших в мире, это было бы здорово для нас», – приводит слова Агирре Globo.

На момент начала турнира Мексика занимала 14-е место в рейтинге ФИФА. После двух побед команда находится на 11-м месте, имея 1721,78 очка. В последнем туре группового этапа турнира она сыграет с Чехией (25 июня).