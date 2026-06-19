«Точно не прощаюсь». Хорен Байрамян — об уходе из «Ростова»

Полузащитник Хорен Байрамян прокомментировал уход из «Ростова». Футболист присоединится к екатеринбургскому «Уралу».

– Как отнеслась твоя семья и друзья к новости об уходе из «Ростова»?

– Они очень переживали за меня. Отнеслись хорошо, ведь они видели, что я очень хотел продлить свою игровую карьеру. Видели радость в моих глазах и радовались сами.

– Твой выбор пал на «Урал». Почему именно этот клуб?

– Наибольший интерес к себе я увидел с их стороны. Мне звонил лично главный тренер — это один из ключевых факторов. У команды стоит задача вернуться в РПЛ — хочется помочь её решить.

– Получается, у тебя был выбор между работой в «Ростове» и продолжением карьеры игрока?

– Да, это правда. Мой родной клуб хотел, чтобы я остался, но уже не в качестве игрока. Но мне всё ещё хочется поиграть в футбол.

– Но всё же после завершения карьеры ты вернёшься в «Ростов»?

– Это моё большое желание. В будущем вы обо всём узнаете!

– Понятно, что ты не прощаешься, а говоришь «до свидания», но всё же скажешь несколько слов людям, которые на протяжении всей твоей карьеры в «Ростове» поддерживали на трибунах и в городе?

– Точно не прощаюсь. Отдельно хочу сказать каждому болельщику, который за меня переживал, переживает и будет переживать, неважно, где я сейчас, знайте одно: вы навсегда в моём сердце, — приводит слова Байрамяна официальный сайт ростовчан.