Андрей Талалаев: у Василенко такой же простой, работящий тренерский штаб, как у нас

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о звонке наставнику «Факела» Олегу Василенко по ходу минувшего сезона Первой лиги.

– Олег Василенко рассказал, как вы из больницы готовы были приехать на стадион его поддержать. Интересна ваша версия.

– Очень хотел полететь в Краснодар и на месте руководить командой. Но мне не разрешили перелёт врачи — ещё не сняли швы. Только домой на выходные отпустили — воздухом подышать. Всё-таки 20 дней безвылазно провести в больнице тяжеловато. В субботу поехали с женой на дачу проветриться. Я ещё двигаться нормально не мог — на заднем сиденье полулёжа ехал. Проезжая мимо Подольска, увидел в смартфоне результат: «Чайка» — «Факел» — 2:0. А они как раз там и играли.

В «Факеле» есть несколько ребят, с которыми я жизнь прожил. Тот же Равиль Нетфуллин ко мне в секцию «Торпедо» ребёнком пришёл, вместе с Андреем моим занимался. Я не могу не сопереживать ему. С Василенко часто соперничаем на поле, пересекаемся на сборах. У него похожий на наш по взглядам на жизнь, простой, работящий тренерский штаб. Они не ставят каких-то идеальных задач, но с футболистами определённого качества достигают максимального результата. И я понимал причины, по которым притормозил Воронеж. Поэтому и набрал Олегу: высказать слова поддержки, немного успокоить. Мы обменялись мнениями — и после этого они спокойно выиграли несколько матчей, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Факел» занял второе место по итогам сезона Первой лиги. Команда набрала 68 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стала московская «Родина», заработавшая 68 очков. Обе команды завоевали право на выступление в Мир Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.