Экс-игрок сборной Англии Уоддл: ван Дейк уже немолод, «Ливерпулю» нужно найти ему замену

Бывший футболист сборной Англии Крис Уоддл полагает, что «Ливерпулю» необходимо найти замену защитнику Вирджилу ван Дейку. По слухам, ряд европейских топ-клубов, в том числе и мерсисайдцы, интересуются игроком «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Веном.

«Ну, Вирджил ван Дейк уже немолод, не так ли? И им нужно будет найти ему замену. И, честно говоря, слабым звеном «Ливерпуля» в прошедшем сезоне был именно центр обороны.

Поэтому я считаю, что такой клуб, как «Ливерпуль», мог бы обратить внимание на ван де Вена, потому что он очень быстрый и сильный. Это хороший центральный защитник. И я знаю, что у него бывают травмы подколенных сухожилий, но если он будет в форме, клубы проявят к нему большой интерес. Будем надеяться, ради «Тоттенхэма», что он счастлив в клубе», — приводит слова Уоддла Tribal Football.