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«Мы проявили зрелость». Тренер Мексики Агирре — о матче с Южной Кореей

«Мы проявили зрелость». Тренер Мексики Агирре — о матче с Южной Кореей
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре проанализировал матч своей команды с Южной Кореей в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 (1:0). Благодаря победе сборная заняла первое место в группе A и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

«Всегда сложно остаться довольными всем. Мы проявили зрелость, много времени провели без мяча и не нервничали. Были более терпеливы, не пассивны. Это была очень сложная игра, тактически нейтрализовали друг друга.

За всю игру у нас был лишь один провал в концентрации. Считаю это проявлением зрелости, с Южной Африкой мы слишком нервничали, давали им слишком много пространства. Это была игра, которую могли проиграть. Мы просматривали повторы, чтобы исправить ошибки. Старались быть терпеливыми без мяча, держались вместе. После игры с Южной Африкой много говорили, что сыграли не очень хорошо. Сегодняшний матч не был выдающимся, но это была хорошая игра», – приводит слова Агирре Globo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В последнем туре группового этапа турнира сборная Мексики сыграет с Чехией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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