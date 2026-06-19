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Ямаль высказался о хет-трике Месси

Ямаль высказался о хет-трике Месси
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о хет-трике Лионеля Месси в матче сборной Аргентины с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Месси каждый матч доказывает, что он лучший игрок в истории. Если у кого-то всё ещё есть сомнения, это потому, что они специально их ищут. Больше нечего сказать. Неймар — мой идол, но Месси — величайший из всех времён», — приводит слова футболиста RTVE.

Напомним, в первом матче сборной Аргентины на ЧМ-2026 Месси забил гол на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

Во 2-м туре сборная Аргентины встретится с Австрией 22 июня в Далласе.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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