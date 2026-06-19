Ямаль высказался о хет-трике Месси

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о хет-трике Лионеля Месси в матче сборной Аргентины с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026.

«Месси каждый матч доказывает, что он лучший игрок в истории. Если у кого-то всё ещё есть сомнения, это потому, что они специально их ищут. Больше нечего сказать. Неймар — мой идол, но Месси — величайший из всех времён», — приводит слова футболиста RTVE.

Напомним, в первом матче сборной Аргентины на ЧМ-2026 Месси забил гол на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

Во 2-м туре сборная Аргентины встретится с Австрией 22 июня в Далласе.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.