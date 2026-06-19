Талалаев: директор «Ростех Арены» — борец, но надеюсь, и нам там выделят местечко

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о темпах развития клуба, выразив надежду на улучшение условий на домашнем стадионе команды «Ростех Арена».

«Балтика» уже сделала шаг вперёд в развитии: из борца за выживание превратилась в крепкого середняка. Сейчас у нас поле стелют, обещают к октябрю качественный зал на стадионе сделать. Несмотря на то, что директор «Ростех Арены» — борец, надеюсь, и нам там выделят местечко, чтобы не приходилось переодеваться в одном месте, а разминаться в другом. Это всё равно что раздеваться через дорогу от бани (улыбается)», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Мир РПЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.