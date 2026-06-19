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Видео: фанаты сборной Бразилии на ЧМ узнают бразильских экс-футболистов из РПЛ

Видео: фанаты сборной Бразилии на ЧМ узнают бразильских экс-футболистов из РПЛ
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Болельщики сборной Бразилии перед матчем 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сыграют «селесао» и национальная команда Гаити, приняли участие в опросе, попытавшись узнать бразильских экс-футболистов из Российской Премьер-Лиги. Матч ЧМ-2026 пройдёт в ночь с 19 на 20 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В список вошли Даниэль Карвальо, Жо, Вагнер Лав, Рафаэл Кариока, Веллитон, Алекс, Халк, Маркиньос и Роберто Карлос.

В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а сборная Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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