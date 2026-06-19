Игонин: ночные матчи ЧМ-2026 не смотрю, а если играет сборная России, слежу в прямом эфире

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин ответил, в какой степени следит за чемпионатом мира — 2026.

«Пока не так пристально смотрю чемпионат мира. Лидеры турнира пока полностью не выкладываются, а другие сборные включаются с самого начала. Преждевременно делать выводы, когда критикуют Португалию и Испанию. Сейчас набираем общие впечатления от чемпионата мира. А выводы будем делать на второй стадии турнира. Слишком много матчей проводится, чтобы сразу всё пересмотреть. Если раньше два часа в день смотришь один матч, сейчас играют три матча, каждый из которых идёт по два часа.

Ночные матчи нет смысла смотреть. Можно потом увидеть в записи. Если играет сборная России, естественно, смотришь матч в прямом эфире. Переживаешь и болеешь, важно знать счёт. Сложно потом пересматривать игру — совсем другие эмоции. А в отношении других сборных я совершенно спокоен. Можно пересмотреть игры, даже зная результат», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.