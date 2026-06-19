Игонин: можно только фантазировать, как бы Россия сыграла на чемпионате мира — 2026

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин рассказал, как бы могла выступить сборная России на чемпионате мира — 2026.

«Невозможно сказать, какого результата достигла бы сборная России на чемпионате мира. Многие команды тактически распределяют свои силы. Ещё большой вопрос, в какую группу ты попадёшь. Можно попасть в группу, где сборные выкладываются с первых игр, понимая, что они не лидеры турнира. А ведущие команды смотрят, чтобы хватило сил. Основные обоймы известных сборных уже сыграли по 500 матчей, им сложнее. А куда бы мы попали? В какую группу? С кем бы играли?

Не удивлюсь, если нам сейчас было бы удобнее сыграть с топовыми сборными, а не со средними командами, которые играют на 100% с первых матчей. Но можно только фантазировать, как бы сборная России сыграла на чемпионате мира. Мы видели товарищеские игры. Одна на другую, к сожалению, не приходится. Всё во многом зависит от соперника. Некоторые сборные приезжают в Россию не основными составами, чтобы просто провести время. А игры на выезде даются намного тяжелее. У соперников есть поддержка домашних трибун и болельщиков», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).