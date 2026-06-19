«Аякс» хочет усилиться защитником «Монако» — Footmercato

Амстердамский «Аякс» активно работает над трансфером защитника «Монако» Кайо Энрике. Об этом сообщает Footmercato.

Клуб из Нидерландов стремится завершить сделку этим летом, её стоимость оценивается в € 10 млн, вероятно, будут предусмотрены и бонусы. Бразильский «Фламенго» также следит за ситуацией.

В прошедшем сезоне Кайо Энрике принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.