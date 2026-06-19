Деклан Райс выйдет в стартовом составе в матче с Ганой на ЧМ-2026 — BBC Sport

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс готов вернуться в стартовый состав команды в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу – 2026 с Ганой, сообщает BBC Sport.

По данным источника, Райс сможет принять участие во втором матче сборной Англии на ЧМ-2026 (23 июня) после того, как во время победной встречи с Хорватией (4:2) у футболиста возникли боли в пояснице.

Напомним, после игры главный тренер английской национальной команды Томас Тухель выразил обеспокоенность состоянием полузащитника: «Я не хотел рисковать, надеюсь, ничего серьёзного нет. Мы об этом позаботимся».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.