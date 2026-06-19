Деклан Райс выйдет в стартовом составе в матче с Ганой на ЧМ-2026 — BBC Sport
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс готов вернуться в стартовый состав команды в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу – 2026 с Ганой, сообщает BBC Sport.
По данным источника, Райс сможет принять участие во втором матче сборной Англии на ЧМ-2026 (23 июня) после того, как во время победной встречи с Хорватией (4:2) у футболиста возникли боли в пояснице.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
Напомним, после игры главный тренер английской национальной команды Томас Тухель выразил обеспокоенность состоянием полузащитника: «Я не хотел рисковать, надеюсь, ничего серьёзного нет. Мы об этом позаботимся».
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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