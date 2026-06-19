«Марсель» отклонил предложение «Бешикташа» о покупке Хёйбьерга — L’Équipe

«Марсель» отклонил предложение турецкого «Бешикташа» о покупке датского полузащитника Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, клуб из Стамбула предложил за игрока около € 10 млн. Отмечается, что вероятность ухода хавбека из «Олимпика» этим летом высока, поскольку провансальцы вынуждены продать некоторых исполнителей, чтобы вписаться в финансовый регламент УЕФА.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за «Баварию», «Аугсбург», «Шальке», «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон». В «Олимпик» он перешёл летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом он подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.