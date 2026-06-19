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Игонин: у «Зенита» проходимая группа в Кубке России — пусть соперники дают бой

Игонин: у «Зенита» проходимая группа в Кубке России — пусть соперники дают бой
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Известный российский экс-футболист Алексей Игонин поделился ожиданиями от выступления «Зенита» на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой», «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо».

«У «Зенита» проходимая группа в Кубке России. Пусть «Балтика» и «Динамо» Махачкала дают бой. «Зенит» может переиграть любую команду, если будет в порядке. Всё зависит от того, будет ли команда играть основным составом в этом турнире или нет. А «Балтику» «Зенит» обыграет в любом случае», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар».

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